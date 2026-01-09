В России расширили квоты для студентов из Северной Кореи

Россотрудничество: РФ увеличила квоты для студентов из КНДР до 170 мест

Россия расширила квоты для студентов из Северной Кореи до 170 мест. В 2025 году их было всего 100. Об этом сообщил РИА «Новости» замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.

«На данный момент квота КНДР составляет 170 мест. В прошлом году это количество составляло 100», — сказал Шевцов в беседе с агентством.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал РИА «Новости», что студенты из КНДР талантливы и мотивированы. После обучения они возвращаются домой. Их привлекают технические специальности.

Они учатся в Дальневосточном федеральном университете, Иркутском техническом университете и Московском государственном техническом университете имени Баумана. В Казани студенты выбирают специальности, связанные с информатикой и материаловедением.

Ранее стало известно, что с четвертого класса в школах Северной Кореи ввели обязательное изучение русского языка. Большая часть изучают корейский язык в качестве второго или третьего иностранного языка. Россия и КНДР активно развивают сотрудничество в сфере дополнительного образования по разным направлениям. Студенты изучают банковское дело, энергетику, медицину и геологию.