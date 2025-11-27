Русский язык стал обязательным для изучения в школах Северной Кореи

С четвертого класса в школах Северной Кореи ввели обязательное изучение русского языка. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, который является сопредседателем межправительственной комиссии России и КНДР.

«Русский язык введен в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с четвертого класса. В России на данный момент корейский язык изучают более трех тысяч школьников», — процитировал его «Интерфакс».

Большинство изучает корейский как второй или третий иностранный язык, отметил Козлов.

По его словам, две страны тесно сотрудничают в сфере дополнительного образования по различным отраслям. Среди них — банкиры, энергетики, медики и геологи.

«Например, 29 корейских геологов в этом году прошли курсы на базе российских геологических учреждений. Изучали такие направления, как поисковые и разведочные работы, методики лабораторных анализов, картографирование, работа с базами данных», — добавил министр.

По его словам, в прошлом учебном году 96 граждан КНДР стали студентами российских вузов. Большинство из них поступили в Дальневосточный федеральный университет, Московский государственный институт международных отношений и Российский университет дружбы народов.

Триста студентов из России выбрали корейский язык для изучения. Программы по лингвистике корейского языка доступны в трех педагогических вузах страны, сообщил Козлов.

Русский язык давно занимает одно из ведущих мест среди иностранных языков в КНДР. Им сейчас занимаются около 600 студентов.

Ранее в Пхеньяне ученики школы при российском посольстве выпустили на реку Тэдонган бумажные фонарики, сделанные детьми из Курска. Этот символический жест был посвящен подвигу северокорейских военных в спецоперации.