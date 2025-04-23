Вассерман: без помощи государства беременные школьницы не смогут обеспечить ребенка

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с ИА НСН высказал мнение, что без финансовой помощи государства беременные школьницы не смогут обеспечить себя и будущего ребенка.

Правительство Кемеровской области постановило выплачивать единовременно 100 тысяч рублей будущим матерям, которые еще учатся в школе. В Орловской и Брянской областях уже действуют аналогичные меры поддержки, причем в Брянской сумма выплат составляет 150 тысяч.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, идею выплат одобрили 41% женщин и 45% мужчин. Против выступили 42% женщин и 36% мужчин.