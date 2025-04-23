Вассерман: без помощи государства беременные школьницы не смогут обеспечить ребенка

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с ИА НСН высказал мнение, что без финансовой помощи государства беременные школьницы не смогут обеспечить себя и будущего ребенка.
Правительство Кемеровской области постановило выплачивать единовременно 100 тысяч рублей будущим матерям, которые еще учатся в школе. В Орловской и Брянской областях уже действуют аналогичные меры поддержки, причем в Брянской сумма выплат составляет 150 тысяч.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, идею выплат одобрили 41% женщин и 45% мужчин. Против выступили 42% женщин и 36% мужчин.
Супруги ограбили приемную дочь
Произношение слова «звонит» с ударением на первый слог станет нормой
В Белом доме начали обсуждать снятие санкций с «Северного потока –2»
Россиянка рассказала об увиденных в Северной Корее гетто для бедняков
Вместо тела кукла. Танатопрактик усомнился в подлинности останков Ленина в Мавзолее
Кадровые офицеры ВСУ в приграничье начали сдаваться в плен целыми группами
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте