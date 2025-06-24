В России предложили отменить отсрочку досрочной пенсию для педагогов
Учитель Казаков назвал правильной идею об отмене отсрочки пенсии для педагогов
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова призвала отменить пятилетнюю отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогов. Если ее предложение примут, педагоги начнут получать выплаты за 25-летний стаж.
Инициативу депутата поддержал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков. В беседе с 360.ru он объяснил, что предоставление права выхода на пенсию по выслуге лет положительно скажется на педагогической сфере.
«Эту систему создали в советское время, и это правильно, потому что педагогический труд — работа, которая предполагает, что не каждый человек через какое-то время сможет дальше полноценно работать. Ему нужна компенсация за эмоциональное выгорание», — рассказал эксперт.
По его словам, большинство учителей все равно останутся работать в школе. Понимание, что через 25 лет работы полагается пенсия, привлечет в сферу новые кадры, добавил учитель.
«Это улучшит условия труда, в том числе создаст стимул для молодежи идти в школу», — подчеркнул Казаков.
Ранее оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова раскритиковала предложение о принудительном ограничении рабочей недели педагогов до 36 часов. Она не исключила, что многие учителя уйдут из школы, потому что их зарплаты уменьшатся.