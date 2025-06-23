Принудительное ограничение рабочей недели у учителей связали с массовым увольнением педагогов

Принудительное ограничение рабочей недели учителей до 36 часов может привести к тому, что многие педагоги покинут школы. Об этом ИА НСН сообщила оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.

«Учителя набирают большую нагрузку только потому, что за 18 рабочих часов (уроков) они получают слишком мизерную зарплату. Если же учителей обяжут работать не больше 36 часов в неделю, сократив зарплату, то многие учителя просто уйдут из школы», — отметила Мирясова.

Ранее член Совета профсоюза «Учитель» и преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг высказала мысль о том, что для улучшения навыков устной речи у школьников необходимо сократить количество учеников в классе до 20 человек.