В России отремонтировали более 6,5 тысячи школ за 2025 год

В 2025 году по программе капремонта обновили более 6,5 тысячи российских школ и сдали 82 объекта для организаций среднего профессионального образования. Итоги подвели на заседании штаба по реализации программы строительства и ремонта образовательных учреждений.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил регионы, которые досрочно построили новые школы по нацпроекту «Молодежь и дети».

«Отличились Республика Татарстан, досрочно построившая две школы в Казани и Набережных Челнах, Новосибирская область с одной школой мощностью 250 мест в Новосибирске, а также Республика Саха (Якутия)», — сказал он.

Все плановые показатели по строительству детских садов в прошлом году выполнили полностью. При этом сбои в завершении ремонтов допустили лишь по 19 объектам в 14 регионах. На 2026 год запланировали сдать 70 новых школ и отремонтировать более тысячи образовательных учреждений.

Ранее стало известно, что «Единая Россия» обеспечила местами в школах более одного миллиона учеников. При поддержке партии в стране построили 1714 школ.