Выполнение народной программы «Единой России» обеспечило местами в школах 1,1 млн учеников

При поддержке «Единой России» в регионах построено 1714 школ, из них 80 — в 2025 году . Новые объекты возводят по единым современным стандартам как с точки зрения комфорта, так и соблюдения санитарных и противопожарных норм, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения по ремонту и строительству учреждений образования.

Капитально отремонтировано более 6,5 тысячи школ по всей стране. Почти 1600 объектов сдали в прошлом году. Большая часть школ, ремонт которых софинансировал федеральный бюджет, расположена в сельской местности и малых городах.

При этом остаются или несданные вовремя объекты, или те, где переносились сроки ввода в эксплуатацию. Всего таких школ — 78.

«С учетом планов на текущий год нужны срочные меры, чтобы объекты были готовы к работе в установленные сроки. Уверен, что совместными усилиями мы подготовим школы к учебному процессу», — заявил Владимир Якушев.

По инициативе «Единой России» дополнительное финансирование на капремонт школ получат 39 регионов. Средства на эти цели в размере двух миллиардов рублей заложены в федеральном бюджете на 2026 год. При распределении финансов учтут достижение плановых результатов и отсутствие переносов сроков на следующий год, пояснил Якушев.

«Особое внимание уделено территориям, пострадавшим от боевых действий. Таким образом, в первую очередь поддержку получили регионы, которые выполняют взятые на себя обязательства. Это принцип нашей партийной работы: обещали — сделали», — подчеркнул он.

Что касается детских садов, то с 2019 по 2025 год введено в эксплуатацию почти 1,7 тысячи объектов, которые могут посещать более 248 тысяч детей.