В Госдуме раскритиковали идею сокращения сроков образования

Сокращение сроков обучения в российских школах и вузах приведет к снижению качества образования и квалификации специалистов. Об этом «Газете.ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

По мнению депутата, предложение помощника президента РФ Владимира Мединского противоречит общемировой тенденции и является «непозволительной роскошью».

Смолин добавил, что в России действительно существует дефицит кадров, поэтому и повысили пенсионный возраст. Теперь же предлагают сократить сроки обучения, но по действующему закону в стране обязательно общее, полное среднее образование.

По его словам, у современных российских школьников, если сравнить с советскими, увеличилась учебная нагрузка. При этом качество образования в старших классах уже оставляет желать лучшего.

«Поэтому сокращать продолжительность обучения в школе — это значит почти наверняка снижать качество образования будущих инженеров, педагогов, врачей, квалифицированных рабочих», — заявил депутат.

Смолин считает, что проблему кадрового голода нужно решать с помощью технологического прогресса.

Ранее Мединский заявил о сокращении сроков образования из-за требований времени.