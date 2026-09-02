Фейк: в российских педагогических вузах 6 тысяч бюджетных мест остались незаполненными

В интернете появилась информация о том, что в вузах педагогической направленности остались незаполненными шесть тысяч бюджетных мест. Информация оказалась недостоверной.

Авторы публикаций утверждают, что в российских педагогических вузах серьезные недобор. Якобы на шесть тысяч бюджетных мест так и не нашлось претендентов. Один из блогеров сравнил ситуацию с недобором в ординатуру медицинских вузов. 360.ru ранее разбирал эту ситуацию .

Правда

На самом деле речь идет о бюджетных местах, на которые открыли дополнительный набор.

За основу слухов взяли статью «Коммерсанта» от 29 августа. В ней рассказали, что после окончания основного этапа зачисления на бюджет в вузы незанятыми оказались шесть тысяч мест, на которые объявили дополнительный набор. Больше всего их оказалось на педагогических специальностях — 1575.

Здесь уже есть несоответствие с тем, что заявлено в телеграм-канале: шесть тысяч — это общее количество незанятых мест, из них только четверть приходится на педвузы.

Автор статьи в «Коммерсанте» отметил, что всего вузам по программам первой ступени высшего образования выделили 446,7 тысяч бюджетных мест, на этом фоне шесть тысяч — скорее статистическая погрешность. К тому же в последние несколько лет это число достаточно стабильно: в 2025 году допнабор объявили на 6,6 тысяч мест, в 2024 — на 5,8 тысяч.

Абитуриенты, желающие поступить в рамках дополнительного набора, должны вновь подать документы, после этого заново формируются рейтинговые списки. Пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами — на такие места, как правило, уже нет конкурса.

В Минобрнауки в комментарии для «Коммерсанта» отметили, что допнабор — стандартная процедура, предусмотренная правилами приема. Его проведение не влечет для вуза никаких санкций в короткой перспективе, но в перспективе нескольких лет может повлиять на число выделяемых бюджетных мест.

«Доля незаполненных бюджетных мест от общего количества мест, выделенных государством, составляет 1,34% — это технологический люфт— В последние годы цифры действительно колебались в районе 1–2%. Это говорит о том, что система прогнозирования работает хорошо», — подчеркнула старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Инна Каракчиева.

В 2010-х годах недобор мог составлять десятки процентов от общего количества мест, сейчас же эту проблему удалось решить, добавила она.

«Если бы места оставались на ИТ или экономике — это был бы сигнал бедствия. Но так как сейчас это педагогика и частично творческие специальности, это структурная, а не кризисная история», — заверила Каракчиева.

По ее словам, допнабор — индикатор того, что региональные вузы переоценивают свою привлекательность для абитуриентов. Ведь именно в них, а не столичных университетах, остаются пустые места.

Данные о нехватке абитуриентов в педвузах также опровергли в Минпросвещения. По информации ведомства, ситуация с набором остается стабильной. Дополнительный прием затронул менее 1% квот в подведомственных министерству вузах, а суммарно на программы подали более 1,1 миллиона заявлений.

«В системе подготовки педагогов реализуют образовательные программы более 300 вузов.Конкурс на бюджетные места в педагогических вузах достиг 15 заявлений на место — это значительно выше прошлогоднего показателя (12 заявлений) и подтверждает устойчивый рост престижа педагогической профессии», — сообщили в пресс-службе министерства.

Там отметили, что на педагогические направления поступают сильные абитуриенты — средний балл ЕГЭ зачисленных превышает 70, и подтвердили, что дополнительный прием является стандартной процедурой.

В 2026 году дополнительный набор проводят в классических региональных университетах. В педагогических вузах, подведомственных Минпросвещения, допнабор составил 198 мест из 28 тысяч контрольных цифр приема — это менее 1% от общего количества. Такой объем дополнительного приема не влияет на общую картину высокой востребованности педагогических направлений, подчеркнули в пресс-службе.

По состоянию на 25 августа направление «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» занимало первое место среди всех специальностей по числу зачисленных бюджетников.

Доктор технических наук, профессор Евгений Белый, комментарий которого приводит Business FM, подтвердил информацию министерства.

«Дополнительный набор по педагогическим специальностям объявлен в основном в классических университетах, тогда как педагогические университеты, находящиеся в ведении Минпросвещения, в этом практически не участвуют. В классических университетах педагогические специальности, как правило, находятся на вторых ролях — там есть более интересные для абитуриентов направления. А те абитуриенты, которые изначально нацелены на работу в школах и сфере образования, все же обычно поступают в педагогические вузы», — отметил он.

Таким образом, информация о недоборе на шесть тысяч бюджетных мест по педагогическим специальностям является фейковой.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.