В России для студентов всех направлений станут обязательными четыре предмета

Для студентов всех направлений в России четыре предмета станут обязательными. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

«В фундаментальное ядро в части гуманитарных предметов в рамках обновленной системы высшего образования войдут четыре дисциплины. Это „История“, „Философия“, „Основы российской государственности“ и „Русский язык“», — сказал он.

По его словам, Минобрнауки стандартизирует подходы к изучению предметов и обновит содержание согласно временным научным достижениям. Речь идет о пилотном проекте, уточнил Могилевский.

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