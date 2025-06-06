В Рособрнадзоре заявили об отсутствии утечек заданий ЕГЭ

После массовой утечки вариантов ЕГЭ летом 2013 года подобных ситуаций больше не повторялось. Об этом во время посвященной результатам экзамена в 2025 году пресс-конференции заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщило РИА «Новости».
«С того момента утечек контрольно-измерительных материалов с вариантами полными ни разу не было зафиксировано», — сказал он.
Накануне депутат Госдумы Сергей Миронов предложил обязать пункты проведения ОГЭ и ЕГЭ предоставлять бесплатное питание сдающим экзамены ученикам и педагогам-организаторам. Кормить учителей и выпускников предлагается до начала экзамена, чтобы уменьшить стресс перед тестированием.
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