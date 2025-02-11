В Рособрнадзоре рассказали о сложностях с совершенствованием ЕГЭ
Музаев: не все субъекты имеют условия для совершенствования ЕГЭ
Руководитель федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев объяснил, какие сложности могут возникнуть при внедрении усовершенствований в правила проведения ЕГЭ. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам Музаева, ведомство принимает предложения по улучшению проведения Единого государственного экзамена, однако их внедрение осуществляется только по мере возможностей.
«Надо понимать, что не все субъекты у нас имеют равные условия. Экзамен все-таки у нас единый, и он должен быть, по условиям в том числе, одинаковым для всех», — пояснил глава Рособрнадзора во время пленарного часа «О разработке стратегии развития образования в РФ» в Госдуме.
Музаев рассказал, что некоторые меры контроля планируется реализовать уже в этом году. Например, на платформе «Сферум» запустят чат-бот, с помощью которого ученики и родители смогут сообщать о нарушении их прав.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменении проведения итоговой аттестации для девятых классов. Сдачу ГИА по двум дополнительным предметам могут отменить в определенных случаях.