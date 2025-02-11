В Рособрнадзоре рассказали о сложностях с совершенствованием ЕГЭ

Руководитель федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев объяснил, какие сложности могут возникнуть при внедрении усовершенствований в правила проведения ЕГЭ. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам Музаева, ведомство принимает предложения по улучшению проведения Единого государственного экзамена, однако их внедрение осуществляется только по мере возможностей.

«Надо понимать, что не все субъекты у нас имеют равные условия. Экзамен все-таки у нас единый, и он должен быть, по условиям в том числе, одинаковым для всех», — пояснил глава Рособрнадзора во время пленарного часа «О разработке стратегии развития образования в РФ» в Госдуме.

Музаев рассказал, что некоторые меры контроля планируется реализовать уже в этом году. Например, на платформе «Сферум» запустят чат-бот, с помощью которого ученики и родители смогут сообщать о нарушении их прав.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменении проведения итоговой аттестации для девятых классов. Сдачу ГИА по двум дополнительным предметам могут отменить в определенных случаях.