В Рособрнадзоре рассказали о единой системе оценки качества образования

Музаев: более девяти миллионов школьников писали ВПР в прошлом году

По его словам, ключевым элементом стали всероссийские проверочные работы (ВПР), участие в которых теперь обязательно.

«С прошлого года участие во всероссийских проверочных работах — обязательное. В предыдущем году их писали более девяти миллионов человек. Это самая массовая процедура в стране, которая превзошла по количеству участников ОГЭ и ЕГЭ. Для нее разработаны единые кодификаторы, которые взаимозависимы с единым государственным экзаменом. Что также цементирует нашу систему образования», — сказал Музаев.

При этом результаты ВПР не используют для составления рейтингов школ. Вместо этого вводят знаки качества — их уже получили более 300 образовательных учреждений в 63 регионах.

Министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с директорами школ сообщил, что в стране уже сформировали единое образовательное пространство с общими стандартами и программами. Обучение синхронизировали с экзаменами и проверочными работами.

Он также заявил о расширении воспитательной составляющей. В школах продолжат проводить профориентационные занятия «Россия — мои горизонты», а также усилят изучение отечественного кино на основе списка из 100 рекомендованных фильмов.

Кроме того, в 2026 году стартует программа поездок школьников в музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» в рамках проекта «Мы вместе» — его посетят около пяти тысяч учеников из разных регионов.

С 2026 года увеличится количество часов по истории и введут единые учебники, а с 2027 года начнет действовать обновленный стандарт, предусматривающий инженерные классы и развитие навыков работы с искусственным интеллектом.