В Роскомнадзоре ответили на вопрос о блокировке сайтов с ГДЗ

РКН: решения о блокировке сайтов с ГДЗ будут принимать уполномоченные органы

Решения о блокировке интернет-сайтов с готовыми домашними заданиями принимают суды или уполномоченные органы власти. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Решение о блокировке в случае принятия закона о запрете информации в сфере образования должен принимать компетентный соответствующий орган власти», — подчеркнули в ведомстве.

В Министерстве просвещения заявляли, что уже подготовили законопроект о блокировке сайтов с готовыми домашними заданиями из пособий и учебников. Полного запрета вспомогательных материалов не предполагается, речь идет об адресном ограничении доступа к некоторым ресурсам.

Ранее адвокат Екатерина Бондаренко поддержала инициативу Минпросвещения о запрете ГДЗ. Она отметила, что ответственность для школьников за использование таких ресурсов не предусмотрена.