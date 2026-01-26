Адвокат Бондаренко поддержала инициативу Минпросвещения о запрете ГДЗ

Министерство просвещения разработало инициативу, которая упростит блокировку интернет-ресурсов с готовыми домашними заданиями и ответами к ОГЭ и ЕГЭ. Член коллегии адвокатов Ленинградской области «Практика» Екатерина Бондаренко сообщила РИАМО , что принятие законопроекта должно способствовать повышению уровня подготовки учеников и улучшению результатов учебных достижений.

Запретить могут любые материалы, содержащие готовые ответы, решения и подсказки к учебным заданиям, включая прошлые варианты вступительных испытаний, проверочных работ и олимпиад.

«Ресурсы, нарушающие требования закона, будут незамедлительно заблокированы провайдерами связи. За повторные нарушения предусматривается административная ответственность для владельцев сайтов», — отметила адвокат.

Пока что ответственность для детей, использующих ГДЗ, и их родителей не предусмотрена. Однако законопроект еще в стадии разработки, и перечень тех, кто может понести наказание, могут расширить.