В программу обучения для старшеклассников добавят «служение»: зачем это нужно

С сентября в школьную программу по предмету «индивидуальный проект» войдет новый модуль под названием «Обучение служением. Первые». Школьники будут решать социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. Программа „Обучение служением. Первые“ усилит именно эту составляющую», — процитировало его РБК.

По его словам, новая программа даст детям возможность реализовать свои идеи в общественно полезных делах и поможет определиться с будущей профессией. Работу в этой области ранее проводили только внеурочное время. Теперь у учителей появится возможность включить ее в расписание 10–11-х классов.

Ранее исследование Высшей школы экономики показало, что около 35% выпускников оказываются слишком образованными для своей работы. Кроме того, не всегда молодые специалисты работают по специальности.