С 1 января 2026 года в Подмосковье изменятся меры поддержки для многодетных семей: начнет действовать компенсация части стоимости обучения. Об этом в телеграм-канале сообщило Минсоцразвития Московской области.

«Мы планируем, что в следующем году охватим новой мерой поддержки более 1000 студентов. Семьи смогут получить 50% от стоимости обучения без ограничения по размеру, что значительно облегчит финансовую нагрузку на многодетные семьи», — уточнил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Условием для получения поддержки является наличие четырех и более детей в семье, студент должен обучаться по очной форме и программе среднего профессионального образования.

На новые меры поддержки выделено 50 миллионов рублей. Данная мера поддержки позволяет компенсировать 50% стоимости обучения ребенка.

В 2026 году нововведения коснулись не только образования, но и в сфере здравоохранения. Диспансеризация с этого года в России будет проходить по новым правилам.