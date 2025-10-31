В ОП заявили о готовности России к переходу на 12-летнее обучение в школе

У России есть все условия для перехода на 12-летнее школьное обучение, вопрос заключается во времени. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

«В большинстве развитых стран 12-летнее школьное образование начинается с шести лет. Наши дети не уступают японским, китайским или европейским. Мы вполне готовы к этому переходу. Вопрос лишь времени», — сказал он.

По словам Гриба, рано или поздно в России придут к этому. Нужно обсудить идею без паники. Количество детей, идущих в первый класс, снижается по стране. Введение 12-летней системы сохранит рабочие места для учителей и даст возможность школьникам поступать в высшие учебные заведения в 18 лет.

Он отметил, что концепция 12-летнего обучения уже фактически воплощается в жизнь. Подготовительный год в детских садах, по сути, стал аналогом «нулевки». Там дают базовую подготовку к школе. Особенно эта практика распространилась в городах-миллионниках.