В ОП предложили давать родителям первоклассников выходной 1 сентября

Одному из родителей ребенка, который впервые идет в школу, предложили предоставлять выходной 1 сентября. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, сообщило РИА «Новости» .

«Я считаю, что для одного из родителей первоклассников 1 сентября нужно сделать выходным днем», — сказал он.

По мнению Гриба, День знаний становится важным событием не только для самого первоклассника, но и для всей его семьи. У матери или отца должна быть возможность провести этот день вместе с ребенком без необходимости отпрашиваться с работы.

На первом этапе Гриб предложил рекомендовать работодателям предоставлять такой выходной добровольно. В дальнейшем эту норму можно закрепить законодательно и сделать дополнительной мерой поддержки семей с детьми.

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