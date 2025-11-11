В «Океане» прошла церемония закрытия Всероссийского форума «Стратегия успеха»

Во Всероссийском детском центре «Океан» завершился форум лидеров ученического самоуправления «Стратегия успеха», в котором участвовали школьники 7–11-х классов со всей страны. Благодаря мероприятию подростки обменялись опытом и реализовали свои инициативы.

Более 450 ребят в течение трех недель посещали лекции, стратегические сессии, мотивационные встречи. Они участвовали в интеллектуальных играх и творческих конкурсах. Для школьников также организовали образовательные курсы «Лидерские компетенции. Развиваю личность» и «Советы обучающимся».

Участники форума «Стратегия успеха» освоили новые форматы работы, создали собственные проекты и узнали о деятельности всероссийского детского центра. Самых активных наградили на торжественной церемонии закрытия.

Форум «Стратегия успеха» проводят не уже не первый год. Мероприятие помогает открывать новые таланты и воспитывать настоящих лидеров, отметила директор ВДЦ «Океан» Наталья Соловей. Тематическим партнером форума выступил Российский детско-юношеский центр при поддержке Минпросвещения.