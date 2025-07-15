В Общественной палате предложили сократить срок обучения в школе
ТАСС: член ОП Рыбальченко предложил вернуться к системе восьми и 10 классов
Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил вернуться к системе школьного образования из 10 классов. Свою позицию он обосновал в комментарии ТАСС.
Он рассказал, что сейчас молодые специалисты начинают задумываться о детях не раньше 27 лет, а такая мера позволит снизить средний возраст рождения первенца.
«Можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет: 10 лет в школе и пять — специалитет. В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше», — подчеркнул он.
Рыбальченко утверждает, что на уровень образования это не повлияет. Кроме того, общественник предложил разрешить студентам, которые стали родителями, переходить на бесплатное вечернее или заочное обучение.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала повышение пособия по беременности для студенток.