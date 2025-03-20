В Музее Москвы обсудили рынок труда для начинающих специалистов
Рынок труда в столице сильно изменился за последнее время. Все больше вакансий не требуют высшего образования. Какие профессии сейчас популярны и как найти работу, обсудили на лекции в Музее Москвы.
Образовательную программу «Новая промышленность Москвы» создал сам музей совместно с Московским НПЗ. Ее цель — познакомить всех желающих со столичной промышленностью, рассказав о ее истории, показав памятники индустриальной архитектуры и максимально погрузив слушателей в отрасль. Одна из тем лекций — рабочие профессии в больших городах.
«Это уникальная история, которая рассказывает о рабочих профессиях, о людях, которые каждый день 24/7 в своих профессиональных сферах занимаются делом, показывают высокие результаты, и на которых ориентируется подрастающее поколение», — заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов.
Особенно полезными такие лекции стали для тех, кто еще не смог определиться с будущей профессией — школьников и студентов. МНПЗ стал одним из спикеров и поделился тонкостями работы на предприятии.
«Это востребованная и интересная работа, новое оборудование, современные технологии и довольно широкий социальный пакет. <…> Мы рады замотивированным людям, которые хотят найти себя в промышленности», — подчеркнул пресс-секретарь предприятия Федор Казанцев.
Ежегодно на заводе проходят практику больше ста студентов. Занятия проходят на учебном полигоне. Лучших из лучших приглашают на работу.