В Минздраве раскрыли секрет легкого запоминания материала для ЕГЭ

Повторять информацию вслух или переписывать на память необходимо для эффективной подготовки к ЕГЭ, следует из рекомендаций Минздрава России. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучившее документы ведомства.

Основной период единого госэкзамена в стране начинается уже 1 июня. Специалисты министерства назвали одну из результативных схем запоминания: повторять материал через 20 минут после изучения, затем через шесть-восемь часов и через сутки.

Также перед экзаменами нужно спать не менее семи-восьми часов. В это время мозг обрабатывает информацию, накопленную за день, что способствует качественному усвоению.

Ранее пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщила, что в интернете появились объявления о продаже якобы ответов к ОГЭ и ЕГЭ 2026 года. Купив их, выпускники получали пустышки либо вирусный файл.