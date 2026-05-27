В Минздраве раскрыли секрет легкого запоминания материала для ЕГЭ

Минздрав: повторение вслух или переписывание поможет запомнить материал ЕГЭ
Повторять информацию вслух или переписывать на память необходимо для эффективной подготовки к ЕГЭ, следует из рекомендаций Минздрава России. Об этом сообщило РИА «Новости», изучившее документы ведомства.
Основной период единого госэкзамена в стране начинается уже 1 июня. Специалисты министерства назвали одну из результативных схем запоминания: повторять материал через 20 минут после изучения, затем через шесть-восемь часов и через сутки.
Также перед экзаменами нужно спать не менее семи-восьми часов. В это время мозг обрабатывает информацию, накопленную за день, что способствует качественному усвоению.
Ранее пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщила, что в интернете появились объявления о продаже якобы ответов к ОГЭ и ЕГЭ 2026 года. Купив их, выпускники получали пустышки либо вирусный файл.