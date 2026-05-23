Пытавшимся купить ответы ЕГЭ-2026 выпускникам пришел вирус вместо шпаргалки

В интернете появились объявления о продаже ответов к ОГЭ и ЕГЭ 2026 года. Купив их, выпускники получали пустышки либо вирусный файл, сообщила РИА «Новости» пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Мошенники, по информации специалистов, орудуют в соцсетях, мессенджерах и даркнете. Они предлагают выпускникам якобы контрольно-измерительные материалы и готовые ответы за несколько тысяч рублей. Пик продаж пришелся на май.

«Не переходите по ссылкам из сообщений с предложением купить КИМы или ответы. Это либо потеря денег, либо кража аккаунта „Госуслуг“. И не скачивайте никакие файлы („ответы в архиве“, „реальные КИМы 2026.zip“) — это с наибольшей вероятностью вирусы», — заявили представители «Мышеловки».

Ранее Минпросвещения России предостерег школьников и их родителей об активизации мошенников. Они выманивали смс под предлогом регистрации на экзамен.