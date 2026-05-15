Психолог Маденко рассказала, как правильно поддержать ребенка во время подготовки и сдачи ЕГЭ

Экзаменационный период — это стресс не только для подростков, но и для их родителей. Многие мамы и папы переживают за результаты экзаменов, забывая о собственных эмоциях и их влиянии на ребенка. Семейный психолог Екатерина Маденко поделилась советами с KP.RU , как правильно поддержать ребенка во время подготовки и сдачи ЕГЭ.

За несколько дней до экзамена важно создать дома спокойную атмосферу, где ребенок сможет отдохнуть. Не стоит заставлять его продолжать учебу или обсуждать неудачи знакомых. Вместо этого лучше обеспечить полноценный сон, правильное питание и прогулки.

Когда подросток говорит: «Я тупой, все кончено», это сигнал бедствия. Важно признать его чувства и поддержать, а не спорить и уверять в его способностях. Нужно дать ему возможность выразить свои эмоции, а затем предложить конкретные действия для решения проблемы.

Если ребенок демонстрирует безразличие, это тоже признак тревоги. Не стоит ругать его за такое отношение, лучше попытаться понять его чувства и быть рядом без давления. Совместные активности, такие как ужин или прогулка, помогут ему открыться.

Утром перед экзаменом не нужно давить на ребенка фразами вроде «Не подведи» или «Мы на тебя надеемся». Лучше сказать: «Что бы ни случилось сегодня, ты остаешься нашим сыном (нашей дочерью). Этот экзамен — событие, а не приговор».

После экзамена важно реагировать на результат адекватно. Если он хороший, порадуйтесь, но без чрезмерности. Если плохой, поддержите ребенка и дайте ему понять, что вы вместе разберетесь в ситуации.