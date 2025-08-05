Финконсультант Слоик посоветовала родителям завести в бюджете раздел «Образование»

По данным ВЦИОМ, в 2025 году родителям нужно около 53 тысяч рублей на сборы ребенка в школу. В беседе с Ura.ru финансовый консультант Марина Слоик заявила, что грамотный подход может помочь сэкономить средства.
Эксперт посоветовала организовать долгосрочное финансовое планирование и учитывать расходы. Она также рекомендовала завести раздел в бюджете под названием «Образование» и вносить туда регулярные отчисления.
Самая затратная часть сборов — школьная форма и обувь. Слоик предложила покупать универсальные вещи или одежду «на вырост». Кроме того, она отметила, что стоит искать товары на маркетплейсах и «Авито».
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