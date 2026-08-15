В Минпросвещения объяснили связь оценки за поведение с допуском к ГИА

Минпросвещения: оценка за поведение не повлияет на допуск к ГИА

Оценка за поведение не является мерой дисциплинарного взыскания и не окажет влияния на допуск к ГИА. Об этом заявила заместитель министра просвещения России Ольга Колударова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

По словам Колударовой, главная цель оценки поведения — в личностном развитии школьника, его ответственности, уважительном взаимодействии со взрослыми и сверстниками.

«Оценивание поведения проводится отдельно от успеваемости и не учитывается при оценках и промежуточной аттестации, а также не влияет на допуск к ГИА», — подчеркнула она.

Представитель Минпросвещения Марина Конева заявляла, что оценки за поведение начнут ставить с 1 сентября ученикам со второго по восьмой класс. Обязанность возложат на классного руководителя с учетом мнения психолога, советника директора школы по воспитательной деятельности и работающих с классом педагогов.