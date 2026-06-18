В министерстве образования Тульской области напомнили, что выпускники 9-х и 11-х классов могут пересдать ЕГЭ или ОГЭ

Выпускники 9-х и 11-х классов, которые сдали ЕГЭ или ОГЭ, могут пересдать экзамены. Правила пересдачи сообщили «ТСН24» в министерстве образования Тульской области.

В 2026 году минимальные баллы для сдачи ЕГЭ по обязательным предметам установлены Рособрнадзором: русский язык — 24 балла, профильная математика — 27 баллов. Если выпускник не сдал один из обязательных предметов, у него есть возможность пересдать экзамен в резервные дни основного периода — с 22 по 25 июня. При получении неудовлетворительного результата по двум предметам пересдача возможна в дополнительный период с 4 по 25 сентября.

Как отмечают в министерстве образования Тульской области, пересдача предметов по выбору в текущем году не предусмотрена. Однако выпускники могут улучшить результат по одному из сданных предметов 8 или 9 июля.

Девятиклассники могут пересдать экзамены в установленные сроки только по тем предметам, по которым получили неудовлетворительную оценку.

Если школьник не сдал один или два экзамена, пересдача возможна в резервные дни с 29 июня по 6 июля. При неудаче в сдаче трех или четырех экзаменов, а также при повторном получении неудовлетворительных результатов по одному или двум предметам, пересдать их можно будет только осенью — с 3 по 25 сентября. Если и тогда результаты будут неудовлетворительными, пересдача возможна только на следующий год.

Если в итоге школьник не сдаст ОГЭ в полном объеме, он может остаться на второй год или перейти на семейное обучение. Напомним, что в Тульской области девятиклассники должны сдать четыре предмета: русский язык, математику и два по выбору.