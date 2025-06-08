В Ленобласти выпускнице аннулировали результаты ЕГЭ из-за умных очков

В Ленинградской области одна из выпускниц воспользовалась умными очками, чтобы снять экзаменационные материалы ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Читатель прислал в редакцию кадры, на которых было видно, как школьница снимала задания на умные очки. Она отправляла фото тем, кто помогал ей в решении. Ответы ей якобы поступали через наушник.

Видео уже распространилось в соцсетях. В издании отметили, что без проверки его не опубликовали, хотя получили кадры несколько дней назад.

«По факту съемки и размещения видео с заданиями уже приняты все меры — результаты этого выпускника аннулированы, пересдача в резервные дни не допускается», — сообщили журналистам в комитете по образованию Ленобласти.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что после лета 2013 года больше ни разу не наблюдалось массовой утечки заданий ЕГЭ.