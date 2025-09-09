В Госдуме предложили ввести прогрессивную систему оплаты для учителей

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил министру просвещения Сергею Кравцову ввести прогрессивную оплату труда для школьных учителей, работающих на полторы или две ставки. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Миронов заявил, что в системе образования не хватает нескольких сотен тысяч педагогов и главные причины этого — тяжелейшие нагрузки вкупе с невысокой зарплатой. Кроме самих уроков и проверки домашних заданий, им приходится делать отчеты и общаться с родителями в чатах.

Депутат предложил за полторы ставки платить 170%, а за две — 240% от должностного оклада с возможностью увеличения. Запустить проект в пилотном режиме, по его мнению, нужно в тех регионах, где нехватка учителей ощущается особенно остро.

«Это повысит мотивацию и привлекательность профессии», — добавил Миронов.

Летом в Госдуме предложили повысить минимальную зарплату врачей и учителей до 112 тысяч рублей.