В Госдуме предложили сделать парковки возле школ бесплатными 1 сентября

Депутаты Госдумы обратились к министру транспорта Андрею Никитину с предложением сделать 1 сентября парковки возле школ бесплатными. Документ есть в распоряжении 360.ru.

По их словам, сейчас правила предоставления бесплатной парковки в выходные и праздничные дни различаются от региона к региону, что вызывает неравенство и несправедливость. Кроме того, платные парковки могут стоить дорого.

«Реализация данной инициативы станет важной мерой поддержки семей с детьми и будет способствовать укреплению семейных ценностей в обществе», — подчеркнули авторы проекта.

Ранее опрос показал, что больше половины россиян не готовы тратить больше двух тысяч рублей, чтобы купить педагогу подарок или цветы в честь Дня знаний.