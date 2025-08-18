«Авито»: 58% россиян хотят потратить на подарок учителю к 1 сентября не более 2 тыс. рублей

Аналитики «Авито» провели опрос среди 10 тысяч россиян и узнали об их планах на поздравление педагогов с 1 сентября. Результаты исследования опубликовал RT.
Так, 90% респондентов собираются вручить подарки учителям своих детей. При этом четверть опрошенных остановятся на цветах, а каждый пятый решил презентовать и цветы, и отдельный подарок. Есть и те, кто принимает решение в последний момент — 9% респондентов сообщили, что выберут подарок по настроению.
Более половины участников опроса (58%) хотят потратить на подарок или цветы не более двух тысяч рублей. Среднее значение бюджета составило 2,3 тысячи рублей.
