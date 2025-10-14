В Госдуме предложили разрешить родителям посещать школьные собрания онлайн

Депутаты фракции «Новые люди» Анна Скрозникова, Владислав Даванков и Антон Ткачев обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением закрепить на законодательном уровне право родителей участвовать в школьных собраниях онлайн. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«В настоящее время родителям школьников и воспитанников детских садов приходится тратить значительное количество времени вечером на посещение родительских собраний. По данным опросов и мониторингов, средняя продолжительность одного такого собрания с учетом дороги туда и обратно составляет от двух до трех часов», — отметили депутаты.

Родители часто жалуются на стресс из-за времени, потраченного на дорогу и ожидание. Это мешает им уделять внимание семье и детям. В результате у них остается меньше времени на совместный досуг и отдых с домашними.

Проблема возникла из-за традиционного формата родительских собраний. Закон «Об образовании в Российской Федерации» разрешает школам самим выбирать способ проведения таких встреч. Чаще всего собрания проходят в очном формате.

«Для упрощения и цифровизации проведения родительских собраний считаем необходимым закрепить право граждан посещать родительские собрания в онлайн-формате на федеральном уровне», — отметили парламентарии.

Такая возможность позволит родителям сэкономить время, лучше сочетать работу и учебу детей, а также привлечет тех, кто по здоровью или другим причинам не может прийти в школу.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предлагали дать родителям право на выходной 1 сентября. Согласно предложенному законопроекту, работодатели должны будут предоставлять отпуск в этот день, иначе их действия станут нарушением трудовых норм.