Родителям школьников предложили разрешить брать выходной 1 сентября

В Госдуму внесут законопроект, который даст родителям право на выходной 1 сентября. Работодателей обяжут предоставлять отпуск в этот день, иначе их действия будут считаться нарушением трудовых норм. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев, Амир Хамитов и Владимир Плякин. Как отметили парламентарии в пояснительной записке, статьей 128 Трудового кодекса России предусмотрено, что работник может взять отпуск без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам.

Однако руководители не всегда признают День знаний — 1 сентября — уважительной причиной для предоставления выходного дня, что лишает родителей возможности проводить ребенка в школу, сопровождать детей на торжественные линейки и первые уроки. В результате многие семьи оказываются в ситуации, когда важный для ребенка и всей семьи день проходит в спешке, а часть родителей и вовсе лишена возможности разделить с детьми этот значимый момент.

Для родителей школьников, особенно для тех, кто впервые ведет ребенка в школу, участие в линейке и других школьных мероприятиях — это не просто формальность. Это важная поддержка, которая помогает ребенку почувствовать уверенность в начале нового учебного года. Однако для большинства родителей 1 сентября — рабочий день, и это часто мешает им принять участие в этих событиях.

«В этой связи предлагается законодательно закрепить право родителей (опекунов, приемных родителей) брать выходной день 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу в начале учебного года. Отказ в предоставлении отпуска 1 сентября, чтобы провести время с ребенком в день начала учебного года в школе, будет нарушением трудовых норм», — заявили депутаты.

Парламентарии уверены, что инициатива укрепит семейные связи и повысит участие родителей в обучении детей. Кроме того, депутаты добавили, что принятие и внедрение федерального закона «О внесении изменений в статью 128 Трудового кодекса Российской Федерации» не потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета.