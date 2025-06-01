В Госдуме предложили отменить ОГЭ для девятых классов

Отменить ОГЭ и заменить его на традиционные устные и письменные экзамены предложили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду». Фрагменты письма, отправленного на имя министра просвещения Сергея Кравцова, опубликовало РИА «Новости» .

Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Парламентарии предложили вернуться к традиционной форме итоговой аттестации в виде письменных и устных экзаменов, которые будут основываться на учебном плане образовательного заведения. Это снизит психологическую нагрузку на учеников, считают депутаты.

«Принципиальная позиция нашей партии — мы против ЕГЭ и ОГЭ. Но если ЕГЭ учитывается при поступлении в вузы, то ОГЭ не имеет такого значения», — заявил Миронов.

По словам депутата, подготовка к ОГЭ сводится к «натаскиванию» на типовые задания, вместо обучающего процесса. В случае отмены ОГЭ у учащихся будут проверять знания, сейчас же это превращается в «бессмысленную зубрежку».

«Чиновники от образования из года в год обещают привести ОГЭ и ЕГЭ в соответствие со школьной программой, но этого не происходит. И семьи школьников продолжают кормить армию репетиторов», — подчеркнул депутат.

Большинство старшеклассников считают экзамен по русскому языку самым сложным в программах ЕГЭ и ОГЭ. Для подготовки к испытаниям подростки тратят примерно три-четыре часа в день, и более половины испытывают эмоциональное выгорание.