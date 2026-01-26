Депутат Вассерман призвал делать сноски об опасности вредных привычек в школьной литературе

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман предложил не исключать из школьной программы упоминания о вредных привычках, а дополнять их пояснениями об опасности для здоровья. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По мнению депутата, нет необходимости пересматривать школьную программу и удалять все фразы, связанные с вредными привычками. Он считает, что дети должны быть готовы к разнообразию поведения людей в реальной жизни.

«Саму жизнь, к сожалению или к счастью, не скорректируешь для школьников второго класса», — отметил парламентарий.

Он пояснил, что при упоминании вредных привычек в произведениях для школьников важно делать сноски с информацией о негативных последствиях для здоровья.