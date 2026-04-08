В детских садах запустят «Добрые игры» вместо «Разговоров о важном»

В российских детских садах вместо «Разговоров о важном» появятся «Добрые игры». Об этом рассказал руководитель Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков на заседании оргкомитета Года дошкольного образования, сообщил РБК .

Название поменяли после апробации в 56 детсадах из 25 регионов. «Добрые игры» — комплект материалов для воспитателей и родителей. Они помогут в простой и интересной форме говорить с детьми о важном.

Материалы разделили на две группы: для детей от трех до пяти и от пяти до семи лет. В программу вошли игры, беседы, творческие задания, чтение книг, а также раскраски, лабиринты и мозаики.

Институт разработал шесть тем: «Мой любимый детский сад», «Сезонная безопасность: осень», «Сельское хозяйство», «Бабушки и дедушки», «Народы России», «Уголок России — край родной».

Родителям тоже дали рекомендации: какие мультики смотреть, какие книги читать и о чем говорить с детьми. Например, в теме «Бабушки и дедушки» малышам до трех лет предлагают смотреть «Лунтика», а детям постарше — «Простоквашино», «Фиксиков» и «Трех котов».

В феврале Минпросвещения анонсировало создание списка разрешенных игр и игрушек для детских садов.