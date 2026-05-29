В Челябинске возродят высшее танковое командное училище

В Челябинское вновь откроется высшее танковое командное училище, которое было расформировано в 2007 году. Распоряжение правительства было опубликовано на портале правовых актов.

В документе сказано, что Министерство обороны обязано за 4 месяца зарегистрировать училище в государственных органов и утвердить его устав. А в течение полугода предоставить новому образовательному учреждению в бессрочное пользование недвижимость и земельные участки. Финансирование будет предоставлено из федерального бюджета.

Челябинское высшее танковое командное училище имени 50-летия Великого Октября было создано 30 июня 1941 года, сразу после начала Великой Отечественной войны. Первый выпуск прошел в мае 1942 года.

