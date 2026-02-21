Филиал Военной академии РВСН отметил 85-летие в Серпухове

В Серпухове прошло торжественное мероприятие, посвященное 85-летию филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого. Глава городского округа Алексей Шимко поздравил личный состав, преподавателей, курсантов и ветеранов с юбилеем.

В ходе мероприятия Алексей Шимко передал поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева начальнику филиала Михаилу Баитову. Глава округа отметил значимую роль учебного заведения в подготовке офицерских кадров для Ракетных войск стратегического назначения.

Начальник филиала Михаил Баитов подчеркнул, что юбилей объединяет разные поколения выпускников и ветеранов: «Это важный и радостный праздник для всех, кто связан с училищем. Он традиционно собирает ветеранов, выпускников и действующих офицеров, многие из которых приезжают из разных регионов страны, чтобы вместе отметить эту дату».

Филиал академии продолжает сохранять лучшие традиции военного образования и остается значимым научно-образовательным центром подготовки высококвалифицированных специалистов.