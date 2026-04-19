В «Артеке» 1500 школьников проверили грамотность на «Тотальном диктанте»

Более 1500 школьников приняли участие в «Тотальном диктанте» в международном детском центре «Артек» в Крыму. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба «Артека».

Текст для детей прочел заслуженный артист России Сергей Жигунов. Кроме обычного диктанта, 44 ребенка-иностранца, отдыхающие в «Артеке», написали тест-квест TRUD на основе оригинального текста.

Ученики постоянного и сменного состава в возрасте от семи до 14 лет выполнили задания в формате «Недиктант. Дети». Им предложили упражнения по русскому языку, составленные по тексту акции.

«Тотальный диктант» — это ежегодная культурно-просветительская акция. Ее цель — повышение грамотности носителей языка и тех, кто изучает русский как иностранный.

В 2026 году акция проходила 18 апреля при поддержке Фонда президентских грантов. Она объединила участников более чем в 55 странах мира.

Ранее основатель образовательного центра и школы «Алгоритм» Алексей Мисютин рассказал, что в этом году «Тотальный диктант» впервые запланировали в Дубае.