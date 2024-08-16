В армянских учебниках истории перепишут часть о российской «аннексии»

В учебниках истории в Армении поправят слова об «аннексии» Россией в 1828 году

Часть учебника по истории Армении для восьмого класса, посвященную якобы аннексии страны Россией в 1828 году, отредактируют. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта страны.

«Авторами было внесено предложение на редактирование, и, соответственно, в ближайшее время будет внесено изменение», — привело агентство слова армянской стороны.

МИД России ранее выступил с осуждением этого учебника. В книге Туркманчайский мир, заключенный после победы России в войне против Персии в 1828 году, назвали аннексией Восточной Армении.

«Такая подача способна вызвать оторопь у любого историка. Если почитать серьезные источники, в том числе армянские, можно увидеть совершенно другие подходы к мирному договору 1828 года», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Политолог Станислав Тарасов назвал появление подобного учебника трендом на отдаление Армении от России.