Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов прокомментировал новый учебник истории Армении с искаженными фактами. Об этом сообщил « Инфо24 ».

По мнению политолога, переписывание данных в учебной литературе является трендом в сторону от России.

Специалист отметил, что РФ должна системно наблюдать за изменением политического сознания «через историю, которая осуществляется на постсоветском пространстве в целом». Эпизодические реакции на подобные выпады результата не дадут, пояснил Тарасов.