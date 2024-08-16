Политолог Тарасов: изменения в учебнике истории Армении — тренд в сторону от РФ

Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов прокомментировал новый учебник истории Армении с искаженными фактами. Об этом сообщил «Инфо24».

По мнению политолога, переписывание данных в учебной литературе является трендом в сторону от России.

Специалист отметил, что РФ должна системно наблюдать за изменением политического сознания «через историю, которая осуществляется на постсоветском пространстве в целом». Эпизодические реакции на подобные выпады результата не дадут, пояснил Тарасов.

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