Уже через несколько лет Россию ждет падение спроса на репетиторов

Услуги репетиторов, которые занимаются со школьниками подготовкой к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, в ближайшие несколько лет станут намного менее востребованными. Об этом со ссылкой на заявления руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева сообщил ТАСС .

«Когда школа сможет в плане дополнительных занятий помогать отстающим детям абсолютно бесплатно готовиться к ЕГЭ, например с 9-го класса, тогда значительная часть этих услуг обесценится. <…> Я думаю, через несколько лет значительно градус в этом плане снизится», — спрогнозировал он.

Музаев подчеркнул, что Министерство просвещения работает над тем, чтобы ученики могли бесплатно заниматься подготовкой к государственным экзаменам в своих школах. Среди проектов, направленные на достижение этой цели, — создание единых учебных пособий по предметам и синхронизация образовательных программ с ОГЭ и ЕГЭ.

Однако, несмотря на это, по оценкам руководителя Рособрнадзора, полностью устранить спрос на репетиторов не получится, потому что они предоставляли услуги даже в советское время.

Ранее руководитель Центра языков и культуры народов России РГСУ Ольга Артеменко заявила, что нейросети пока не могут полностью заменить учителей.