Даты проведения ЕГЭ-2025 утвердили в России

Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали официальное расписание ЕГЭ на 2025 год. Приказ разместили на сайте правовой информации .

Основной период начнется 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии. Математику выпускники будут сдавать 27 мая, а русский язык — 30-го. Последними ЕГЭ в этом учебном году станут иностранные языки (устная их часть) и информатика, которые принимают 11 июня. Пересдачи состоятся 3 и 4 июля.

Досрочно сдать ЕГЭ можно будет с 21 марта по 11 апреля. Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.

В свою очередь, выпускники девятого класса начинают сдавать ОГЭ 21 мая. Первым в списке — экзамен по иностранным языкам. Основной период ОГЭ завершит 16 июня биология, информатика, литература и физика. Досрочно девятиклассники могут сдать нужные предметы с 22 апреля по 6 мая.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал ЕГЭ контузией и травмой России, которая будет заживать еще 20 лет.