Университету в Кисловодске запретили принимать абитуриентов

Рособрнадзор запретил Кисловодскому гуманитарно-техническому институту принимать абитуриентов из-за нарушений законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Кроме того, предостережения выписали Высшей инженерно-конструкторской школе, Байкальскому гуманитарному институту, Киргизско-Российскому Славянскому университету имени Ельцина, университету «Синергия», академии балета имени Вагановой и Орловскому государственному институту культуры.
Неделю назад Рособрнадзор нашел нарушения в 11 российских вузах, в основном частных. Нарушения нашли и в Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина. Всем вузам предписали исправить найденные недочеты.
