Рособрнадзор вынес предостережения 11 российским вузам, в том числе Ивановскому государственному энергетическому университету имени Ленина и Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, за нарушение федеральных законов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Им предписали устранить выявленные недочеты. О каких нарушениях идет речь, ведомство не сообщает.
В декабре Рособрнадзор вынес предостережения Санкт-Петербургскому государственному, Московскому государственному лингвистическому и Волгоградскому государственному аграрному университетам. Предположительно, их внутренние нормативные акты не соответствовали требованиям федерального законодательства.
