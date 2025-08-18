Учителям предложили разрешить не отвечать в родительских чатах в нерабочее время

Партия «Новые люди» предложила освободить учителей от необходимости постоянно отвечать на сообщения в родительских чатах после работы. Депутаты направили обращение министру просвещения России Сергею Кравцову. Текст документа оказался в распоряжении 360.ru.

«Педагогов фактически обязывают быть на связи круглосуточно — в мессенджерах, групповых чатах, электронных системах коммуникации. От них ожидается немедленный отклик на сообщения от администрации, родителей, коллег, учащихся вне зависимости от времени суток, выходных и праздничных дней», — написала депутат Анна Скрозникова.

Эта ситуация вызывает серьезные опасения по поводу соблюдения трудового законодательства и защиты психоэмоционального состояния сотрудников. Постоянное присутствие в сети становится дополнительной, нерегулируемой нагрузкой, которая не учитывается в оплате труда и должностных обязанностях, хотя фактически является обязательной.

«Более того, случаи, когда учителю вменяется в вину несвоевременный отклик в мессенджере или отсутствие онлайн-реакции в вечернее время, становятся все более распространенными. Это создает атмосферу перманентного стресса, способствует профессиональному выгоранию и снижает привлекательность педагогической профессии, особенно для молодых специалистов», — добавила депутат.

Важно подчеркнуть, что ни Трудовой кодекс Российской Федерации, ни другие законы, касающиеся образования, не запрещают такие практики. Это создает правовую неопределенность. Без четких указаний образовательные учреждения действуют по-разному. Часто именно чрезмерная нагрузка в цифровом формате становится причиной ухода сотрудников.

Ранее в Госдуме предложили разрешить учителям изымать вейпы у школьников. Авторы законопроекта уверены, что это поможет избавить от вредных привычек детей и подростков.