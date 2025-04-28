Российские учителя будут проводить не более пяти-шести уроков в день. Об этом со ссылкой на заявления министра просвещения России Сергея Кравцова сообщил ТАСС .

«Сегодня мы нормируем в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки — это средняя нагрузка на педагога — пять-шесть уроков, не больше», — сказал он во время заседания Совета законодателей России.

Помимо регламентирования максимальной нагрузки на школьных педагогов, Кравцов заявил о необходимости законодательно закрепить правила работы школ и типовые штатные расписания занятий в образовательных учреждениях России.

На прошлой неделе министр просвещения объявил, что с 1 января 2026 года в российских школах испытают практику выставления оценок за поведение. Эксперимент проведут в шести регионах — ЛНР, Мордовии, Чечне, Новгородской, Ярославской и Тульской областях.