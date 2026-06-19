Учитель Снегуров подчеркнул важность развития речи и моторики у будущих первоклассников

Заслуженный учитель РФ и кандидат психологических наук Александр Снегуров рассказал «Москве 24» , как родители могут помочь своим детям подготовиться к первому классу. Он подчеркнул важность развития речи и моторики у будущих первоклассников в течение летнего периода.

Снегуров отметил, что перед началом школьного обучения родителям стоит сосредоточиться не на натаскивании детей на выполнение конкретных задач, а на их общем развитии. Частые прогулки и игры могут значительно способствовать этому процессу.

Эксперт подчеркнул, что важно находить интересные для детей занятия, например, счет во время прогулок. Он также предупредил, что нельзя заставлять ребенка читать или превращать это в обязанность, так как это может вызвать отвращение к процессу и к школе в целом.

«Надо подходить тонко, регулярно читать ребенку то, что ему нравится, и периодически предлагать делать это вместе или чередоваться», — отметил Снегуров.

Для развития моторики, которая важна для освоения письма в школе, подойдут такие занятия, как лепка, работа с конструктором и игра с песком. В парках Москвы часто проводятся мастер-классы, которые могут быть полезны для детей.

Кроме того, Александр Снегуров подчеркнул необходимость стимулирования речевого развития будущего первоклассника. Важно регулярно вызывать ребенка на монологические выступления, интересуясь его эмоциями и впечатлениями от посещения интересных мест.