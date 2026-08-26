Учитель рассказал об изменениях в поведении школьников после запрета смартфонов

Действующий в России два года запрет на использование смартфонов на уроках помогло школьникам меньше отвлекаться и улучшило дисциплину в классах. Об этом 360.ru рассказала учитель Алина Клейменова.

Она подчеркнула, что сначала дети скучали по гаджетам. Особенно тяжело пришлось подросткам, но потом ситуация улучшилась.

«Через пару недель внимание реально вырастает — глаза перестают бегать вниз, к парте, где лежит телефон. Дисциплина на уроках стала лучше: меньше срывов, меньше конфликтов», — отметила Клейменова.

О том, как отсутствие смартфонов изменило ситуацию с успеваемостью школьников, какие способы нашли педагоги, чтобы дети больше не пользовались смартфонами при выполнении домашних заданий, а также какие рекомендации дали психологи родителям учеников, чтобы их дети отказались от смартфонов во время учебы — в материале 360.ru.